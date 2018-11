Pogajalci dosegli dogovor glede brexita

Britanski in irski mediji poročajo, da so predstavniki Velike Britanije in Evropske unije po intenzivnih pogajanjih dosegli dogovor glede brexita, dogovorili naj bi se tudi glede perečega vprašanja meje z Irsko. Irska nacionalna televizija RTEporoča, da sta se strani uspeli dogovoriti o predlogu, po katerem med državama ne bo carin.

Britanska premierka Theresa May je za sredo sklicala nujno srečanje vladnega kabineta. Že danes pa naj bi se srečala z vsakim ministrom posebej in jih skušala prepričati, naj dogovor podprejo.

BBCporoča, da imajo nekateri ministri velike pomisleke glede dogovora. Po sestanku s premierko se bodo morali odločiti, ali bodo dogovor podprli in če ne bodo, ali bodo zapustili vlado.

Velika Britanija namerava EU zapustiti 29. marca prihodnje leto. Vlada se trudi, da bi dogovor zapečatila še do konca meseca, zato da bo dovolj časa za glasovanje o njem. Če bo britanska vlada podprla doseženi dogovor, ga bo namreč nato moralo potrditi še vseh 28 članic EU ter britanski in evropski parlament.