Pogajanja med EU in Veliko Britanijo so se ustavila

Po tem, ko so z britanske strani vztrajanje Merklove in EU pri irskem varovalu razumeli kot jasno sporočilo, da dogovor z EU ni možen, so viri iz Bruslja in Londona potrdili, da so se pogajanja o brexitu ustavila. In čeprav Johnson vztraja pri tem, da bo spoštoval voljo ljudstva in izvedel brexit ne glede na vse, pa javnomnenjske analize kažejo, da se Britanci že drugo leto bolj nagibajo k možnosti, da Velika Britanija ostane v EU.

Pogajanja med EU in Veliko Britanijo so od septembrskega srečanja britanskega premierja Borisa Johnsona in predsednika Evropske komisije Jeana-Clauda Junckerja potekala skoraj vsak dan. Zdaj pa so se, kot kaže, ustavila, čeprav je vlada Borisa Johnsona zahtevala intenzivne pogovore glede novih predlogov. Tako viri iz Bruslja, kot viri iz Londona so potrdili, da se pogajalski ekipi vse od predstavitve novih predlogov nista srečali in da v naslednjih dneh ni napovedanih nobenih sestankov. Čas pa nausmiljeno teče – do dneva, ko naj bi Britanci izstopili iz EU je namreč le še 22 dni. Še manj časa pa je ostalo do dvodnevnega vrha EU, ki bo 17. oktobra in na katerem bodo evropski voditelji odločali o brexitu.

Britanski premier Boris Johnson FOTO: Profimedia

Varadkar: Dogovor glede brexita bo zelo težko doseči Medtem pa očitno potekajo intenzivni pogovori voditeljev po telefonu. Po tem, ko se je Johnson včeraj slišal z nemško kanclerko Angelo Merkel, se je po telefonu pogovarjal tudi z irskim premierjem Leom Vardakarjem. Dublin si želi dogovora o urejenem izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije, vendar ne za vsako ceno, je dejal Varadkar. Kot je še dejal, si bo do zadnjega prizadeval za to, da bi London in Bruselj dosegla dogovor, a je izrazil dvom, da bo to mogoče do naslednjega tedna. Irski premier, ki naj bi se še ta teden znova srečal z britanskim kolegom, je tudi zanikal očitke Johnsonovega kroga, da igra podlo igro. "Ne igram umazano in mislim, da tudi večina voditeljev EU ne," je dejal. Priznal pa je, da razprava o brexitu postaja vse bolj strupena, vendar ne na strani EU. Kot meni Varadkar, ima Johnsonov predlog novega dogovora o brexitu, ki ga je minuli teden poslal v Bruselj, dve pomembni težavi – to sta carinski del načrta ter veto severnoirskega parlamenta. Johnson je namesto irskega varovala, o katerem se je EU dogovorila z njegovo predhodnico Thereso May, a ga britanski parlament ni podprl, predlagal zapleteno ureditev, po kateri bi bil carinski nadzor obvezen, čeprav ga ne bi opravljali neposredno na meji. Poleg tega bi na Severnem Irskem še naprej veljala evropska zakonodaja glede kmetijskih proizvodov in drugega blaga, odločitev, kako dolgo bi to veljalo, pa bi bila v rokah severnoirskega parlamenta. Vardakar je opozoril tudi na to, da je Velika Britanija zavrnila dogovor, ki sta ga strani v dveh letih pogajanj dosegli z vlado premierke Therese May. S tem pa je London na nek način polovico vprašanj znova postavil na mizo rekoč, da gre za koncesijo, ki pa to ni, je še opozoril Varadkar. Javnomnenjske ankete: večina Britancev želi ostati v EU Če bi bil referendum o brexitu danes, bi se večina Britancev odločila, da država ostane v Evropski uniji, je pokazala analiza 300 javnomnenjskih raziskav, ki jo je opravilo podjetje YouGov. Javno mnenje Britancev se je po referendumu 2016, ko so ugotovili, kaj brexit dejansko pomeni, začelo obračati in vztrajati v prid obstanka v EU, kažejo javnomnenjske analize, ki so jih opravili v tem času. Kako konsistentno je bilo javno mnenje po referendumu, dokazujejo tudi podatki, da je od 226 javnomnenjskih raziskav, ki so jih opravili od julija 2017, v 204 anketah prevladovala odločitev anketirancev, da bi za Veliko Britanijo bilo bolje, da ostane v Evropski uniji. Za izstop se je več ljudi odločilo le v sedmih anketah, v 15 anketah pa je bil izid neodločen. Za letošnje leto so podatki še bolj jasni. Doslej se je le pri eni letošnji javnomnenjski anketi zgodilo, da se je več ljudi opredelilo za brexit, v 74 preostalih anketah pa so ljudje večinsko izrazili željo, da Velika Britanija ostane v EU.

Vse več Britancev podpira obstanek v EU. FOTO: AP