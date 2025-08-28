Pogajanja med ministrstvom in prevozniki brez odgovorov

Ko se na cestah kopiči pločevina in je v pogajalskih sobah med ministrstvom in avtoprevozniki nezaupanja vse več, se lahko samo vprašamo, ali bo Slovenija ostala ujetnica lastnih zastojev in kdo še verjame, da smo država pretočnih poti. Sestanek med deležniki odgovora zaenkrat še ni prinesel, temveč le nova vprašanja, in sicer, ali lahko prevozniki začasno zaobidejo Slovenijo po drugih, tujih cestah, ter glavno vprašanje, ali je lahko promet po vipavski hitri cesti v smeri Razdrtega urejen dvosmerno. Policija naj bi skupaj s pristojnimi reševalnimi službami to ugotovila do petka in z deležniki na novem sestanku nato sprejela ustrezno rešitev.