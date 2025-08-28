Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektor Svet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Svet

Pogajanja med ministrstvom in prevozniki brez odgovorov

Ljubljana, 28. 08. 2025 18.54 | Posodobljeno pred 9 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Rebeka Tomaduz
Komentarji
0

Ko se na cestah kopiči pločevina in je v pogajalskih sobah med ministrstvom in avtoprevozniki nezaupanja vse več, se lahko samo vprašamo, ali bo Slovenija ostala ujetnica lastnih zastojev in kdo še verjame, da smo država pretočnih poti. Sestanek med deležniki odgovora zaenkrat še ni prinesel, temveč le nova vprašanja, in sicer, ali lahko prevozniki začasno zaobidejo Slovenijo po drugih, tujih cestah, ter glavno vprašanje, ali je lahko promet po vipavski hitri cesti v smeri Razdrtega urejen dvosmerno. Policija naj bi skupaj s pristojnimi reševalnimi službami to ugotovila do petka in z deležniki na novem sestanku nato sprejela ustrezno rešitev.

zastoji promet
SORODNI ČLANKI

Zastoji na Fernetičih: rešitev dvosmerni promet proti Razdrtemu?

Rešitev za zastoje: tretji pas, hitra železnica in dvotirni železniški promet?

Zastoji na Fernetičih: sestanek ni prinesel takojšnje rešitve

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215