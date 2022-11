Pogajanja med vlado in Fidesom zaključena brez dogovora

Stanje med vladno stranjo in zdravniškim sindikatom Fides je precej zaostreno. Torkova pogajanja so se zaključila brez dogovora, v Fidesu pa znova grozijo tudi s stavko. Čeprav je vlada Fidesu predlagala dvig plač za štiri plačne razrede in enega v okviru aprilskega dviga plač v javnem sektorju ter odpravo plačnega stropa za zaposlene v 57. plačilnem razredu, je Fides vztrajal pri predlogu, ki naj bi predvideval zvišanje plač vsem zdravnikom in zobozdravnikom za pet plačnih razredov in enega dodatnega v aprilu. A vladna stran v sredo pogajanja zaključuje tudi s sindikati zdravstva in socialnega varstva, in če bi ti podpisali sporazum z vlado, bi se ta uveljavil za vse delavce v zdravstvu, tudi če se Fides s tem ne strinja.