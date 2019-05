Poginil triletni slon, ki je bil prisiljen nastopati za turiste

Triletnega slona so dobesedno 'zgarali do smrti'.

Po besedah veterinarke, ki je opravil aobdukcijo trupla, je slon poginil zaradi izčrpanosti, ki je bila posledica nezdravljene okužbe, ter posledično zloma obeh zadnjih nog. Okužba v slonovem prebavnem traktu je namreč povzročala nenehno drisko, zaradi česar njegovo telo ni absorbiralo hranil kot bi moralo. Njegove kosti so sčasoma postale zelo krhke, slon pa podhranjen. Nazadnje sta mu obe zadnji nogi klenili pod težo in se zlomili.

Ime Dumbo so mu nadeli zagovorniki pravic živali, ki so tudi posneli, kako so slona silili izvajati trike in celo 'plesati' na rave glasbo, tak da je udarjal z glavo.

Zaposleni v živalskem vrtu so potrebovali kar tri dni, da so ugotovili, da ima Dumbo nogi dobesedno zdrobljeni in mu nato 17. aprila nudili veterinarsko oskrbo. Tri dni kasneje je poginil. Veterinarka, ki ga je zdravila, je dejala, da je njegovo stanje posledica 'hude nesreče'. "Bilo je grozno. S sprednjima nogama je obtičal v blatu, medtem ko se je z zadnjima nogama držal na suhem. Najprej se je skušal izvleči z zadnjo desno nogo, a je bila kost preveč krhka in je počila." Nato se je skušal izvleči s pomočjo zadnje leve noge, a si jo je prav tako zlomil.

"To je tragičen in grozljiv konec Dumbovega kratkega in srce parajočega življenja," pa je ob novici o Dumbovi smrti sporočila skupina aktivistov za pravice živali Moving Animals, ki se je zavzemala za Dumbovo osvoboditev. "Njegovo koščeno telo je jasno kazalo na slabo zdravstveno stanje – da je izčrpan in trpi zaradi slabe oskrbe. Ne moremo si niti predstavljati, kako je trpel. Da je poginil, medtem ko je bil v tako imenovani 'oskrbi' živalskega vrta, kaže le na to, kako zelo zanemarjane so te živali v ujetništvu," opozarjajo.