Poginila polovica tigrov, rešenih iz tajskega budističnega templja

Tajske oblasti so pred tremi leti vstopile na območje templja, ki so ga promoviral kot zavetišče za divje živali, potem ko so se pojavile v javnosti obtožbe, da tam prihaja do nezakonite vzreje tigrov. Šlo je sicer za priljubljeno turistično destinacijo, ki je ljudi pritegnila zaradi možnosti fotografiranja z največjo mačko na svetu ter možnosti hranjenja mladičev. Nekateri turisti so sicer že več let opozarjali, da naj bi bile živali omamljene.

Tajski oddelek za nacionalne parke, divje živali in ohranjanje rastlin je sporočil, da so tigri poginili zaradi oslabljenega imunskega sistema, ki je bil posledica razmnoževanja v ožjem sorodstvu. "Ko smo tigre vzeli pod naše okrilje, smo kmalu opazili, da zaradi oplojevanja v ožjem sorodstvu niso imeli razvitega imunskega sistema,"je povedal podpredsednik oddelka Prakit Vongsrivattanakul. Ta sicer ni povedal natančnega števila poginulih tigrov, medtem ko lokalni mediji poročajo, da jih je poginilo od 87 od 147.