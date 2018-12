Znamenita krogla prestala test. Letos naj bi prinesla harmonijo

Gre sicer za največjo kristalno kroglo na svetu. Tehta skoraj šest ton in ima 32.000 led luči, ki ustvarijo 16 milijonov barv in milijardo svetlobnih vzorcev, so za AP še pojasnili v organizacijskem odboru.

Da so se letos odločili za sporočilo "darilo harmonije" pa ni naključje. Množica, ki bo prihod novega leta pričakala na znamenitem newyorškem prizorišču, si bo namreč zaželela več sožitja. Organizatorji menijo, da je prav trenutek, ko se bo kristalna krogla spuščala, tisti, ko si lahko ljudje zaželijo boljši svet in se odločijo, da bodo za ta cilj prispevali tudi sami.