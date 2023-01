Poglobljene stiske in nedosegljivost telefonov za duševno pomoč

Blišč, darila, družina in prijatelji, povsod veselje in nasmejani obrazi. Takšno je bilo vzdušje zadnje decembrske dni, ko se je večina zabavala in trenutke preživljala v krogu najbližjih. Marsikomu pa je to veselje povzročilo veliko bolečine in žalosti. V težkih trenutkih, ko ljudi preganjajo črne misli, je lahko tudi glas popolnega neznanca na telefonu rešilna bilka, ki jo potrebujemo. In tak telefon je tudi Samarijan, ki deluje 24 ur na dan. A v zadnjem času je slišati vse več opozoril obupanih ljudi v duševnih težavah, ki več ur ne pridejo do proste linije.