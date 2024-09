Pogorelc: Država in občine so naredile dovolj, sedaj so na potezi Romi

Precej večje spremembe pa čakajo Rome v ribniških romskih naseljih, če seveda želijo dostop do pitne vode, pravi tamkajšnji župan Samo Pogorelc. Danes je župan svetu Romske skupnosti ter predstavnikom vseh treh romskih naselij v Ribnici jasno povedal, da so na potezi Romi. "Država in občine so naredile dovolj in vse dodatne želje ter zahteve bodo terjale sodelovanje Romov," meni župan. Če ustrezne integracije v lokalno skupnost ne bo, bo tudi občinska obljuba o pitni vodi prelomljena.