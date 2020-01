Pogorelega Donalda Trumpa želi župan zamenjati s kipom strpnosti

Slovenski kip svobode je popolnoma pogorel. Prostovoljni gasilci so požar hitro pogasili, a so bili prepozni, da bi se dalo leseno skulpturo kakor koli rešiti. Župan Milan Balažic je nad vandalizmom v svojem mestu razočaran, saj to ni bil prvi poskus oskrunjenja in uničenja kipa, njegov arhitekt pa nad požigom ni presenečen, saj meni, da je to odraz trenutnega političnega stanja v svetu.