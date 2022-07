Pogorišča na Krasu še vedno tlijo

Čeprav na Krasu plamenov ni več videti, znotraj pogorišč še vedno tli. Tako je danes na Velikem Ovčnjaku znova zagorelo, po prvih podatkih je požar že omejen, gasilci pa ocenjujejo, da ga bodo hitro obvladali. A preden so po večdnevnem neumornem gašenju plamene ukrotili, so se z njimi borile tudi posadke letalske policijske enote. Bilo je naporno, celo nevarno, so pripovedovali naši ekipi. Ko so leteli nad borovim gozdom, so storži kot bombe eksplodirali in leteli po zraku, eden je celo priletel v helikopter. A skozi ognjeni teden so se prebili tudi s podporo domačinov. Ne le gasili, iz helikopterjev so gasilce usmerjali na glavna žarišča, hkrati pa še reševali v gorah. A prizorov peklenskega Krasa ne bodo nikoli pozabili.