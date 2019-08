Pogosto napadi na domače živali posledica neizkušenosti mladih volkov

Volkovi so eni izmed najbolj socialnih živalskih vrst, ki živijo v skupinah. Praktično so to družine, ki so tudi ene izmed najbolj teritorialnih živali, kar pomeni, da vsaka taka družina brani svoje ozemlje pred vsemi tujimi volkovi, razloži Miha Krofl, eden izmed poznavalcev volkov pri nas: ''To je bilo za volkove vedno zelo pomembno. Če bi bilo na enem mestu preveč volkov bi se zelo hitro iztrebil njihov plen in potem bi tudi vrsta shirala od pomanjkanja hrane.''

Zato se je med evolucijo razvil sistem teritorialnosti, ki volkom omejuje številčnost. Trop oziroma družina tako ni ves čas skupaj in se tako velikokrat tudi loči, ko gre na lov, še razlaga Krofl: ''Imamo trop osmih volkov, pogosto gresta dva po svoje, ali pa trije. Potem so nekaj časa narazen, nekaj ur, ali pa nekaj dni in se potem spet najdejo. Nato so spet skupaj in se čez čas spet razdelijo. Njihovo delovanje je izredno dinamično.''