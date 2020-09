Ekskluzivno z Markom Cubanom: Luka bo dober toliko, kot bo želel

"Tako zelo sem ponosen na Luko, da se mu je uspelo uvrstiti v prvo peterko lige NBA,"nam je v ekskluzivnem pogovoru zaupal lastnik ekipe Dallas Mavericks Mark Cuban. Enako ponosen je na svojega varovanca tudi agent Bill Duffy. Kar mu je uspelo doseči v dveh letih lige NBA, je nepredstavljivo, pravi.

"Poglejte, vsi vemo, kakšen talent ima Luka, ta svoj talent nam kaže na parketu vsak dan, neverjeten je,"je nadaljeval Cuban."Ampak tisto, na kar sem najbolj ponosen pri Luki, je to, da se mu vidi, kako lepo je vzgojen, vidi se, kako dobro je njegovo srce. Vsakega navijača obravnava, kot da mu je najpomembnejša oseba na svetu. To so lastnosti, ki to potrjujejo in bodo pokazale svetu, kakšen je Luka v resnici. In čeprav sem navdušen nad njegovo uvrstitvijo v prvo peterko lige NBA, sem še bolj navdušen nad njegovo osebnostjo."

Dodal je še: "Težko razumljivo je, da pride mlad igralec v ligo NBA, ni pa pomembno, ali gre za Američana ali Evropejca, in tako hitro doseže takšno raven. Vsi vemo, da je Luka borec, dober tekmec in zmagovalec, to pa je vse, kar mu je pomembno. Luka je star 21 let, šele začel je dobro in moja pričakovanja so, da bo na koncu eden najboljših v svetu košarke, kar jih je kdaj bilo. Zato bodo zaslužni njegova strast, njegova energija, predan je zmagovanju.

Duffy: Eden najbolj strastnih igralcev

Dončićev agent Duffy ni pozabil, da je bil četrtek v slovenski košarki v znamenju tretje obletnice največjega uspeha reprezentance v njeni zgodovini. Pred tremi leti je Dončić z rojaki pokoril Evropo po zmagi v istanbulskem finalu EuroBasketa proti Srbiji.

"Danes je tretja obletnica zmage Slovenije na evropskem prvenstvu in je več kot primerno, da istočasno praznujemo še en Lukov dosežek: uvrstitev v prvo peterko lige NBA," pravi Duffy."Poznan je po tem, da je zmagovalec, je eden najbolj strastnih igralcev, kar je pravi način igranja. Najbolj zanimivo pa je, da je Luka eden najbolj priljubljenih igralcev v svoji ekipi, ampak njegovi soigralci ga obožujejo zaradi njegove ponižnosti in načina, kako spodbuja soigralce. Vsi v ligi NBA ga enako obožujejo, ker je dobrega duha."

Cuban opozarja, da pri 21 letih še zdaleč nismo videli najboljših Lukovih predstav in da je zanj "meja samo nebo". Opozoril je tudi na dejstvo, da Dončića odlikuje delovna etika, česar za mnoge podobno talentirane košarkarje v preteklosti Cuban ne more trditi.

'Zanj je meja samo nebo'

"Luka ima zgolj 21 let, kje so njegove meje? Zanj je meja samo nebo,"nam je zaupal Cuban."V letih, odkar sem v NBA, sem videl ogromno talentiranih igralcev, prav tako sem jih videl nekaj, ki so delovni in delajo na svojih pomanjkljivostih, si želijo napredovati. Videl pa sem tudi take, ki mislijo, da imajo vse, in ne delajo na sebi. Luka dela, dela, dela. Dal vam bom primer: po lanski sezoni, ko je osvojil nagrado za najboljšega novinca v ligi, sem ga vprašal, kaj bo dodal svoji igri,"se je spominjal Cuban.

"Nisem vedel, kakšen odgovor naj pričakujem, on pa je odgovoril: 'Mark, napredoval bom v igri z levo roko in delal bom na zaključkih pod košem.' V sezoni, ko je bil novinec, ni bil odličen v zaključkih blizu koša, dogajalo se je, da je bil prehiter in je žogo premočno vrgel na tablo, tako da se je žoga odbila 4–5 metrov nazaj v igrišče, vendar se je v letošnji sezoni vrnil nazaj in ne le, da ima neverjetno levo roko, tudi v zaključkih okoli obroča je med petimi najboljšimi igralci v ligi. Za zunanjega igralca, ki je v ligi zgolj dve sezoni, je to nekaj neverjetnega, vendar je to samo pokazatelj, kako močno si Luka želi biti najboljši. Torej, kako dober je lahko? Tako dober, kot si bo želel biti, in jaz vem, kako dober želi biti, ker vidim, koliko časa vlaga v svoj napredek, razume, kaj je potrebno, da si v družbi najboljših, to pa tudi počne. Tako poseben je Luka Dončić."

Novo znanje vpijal kot spužva

Ni lahko na tako vrhunski ravni, še pravi Cuban, a Luka je sprejel vse, kar s tem pride, zato ne dvomi, da raste v enega najboljših košarkarjev sveta, čeprav je po predsednikovih ocenah ob prihodu v ligo NBA kazal tudi nekaj domišljavosti.

"Ko je Luka prvič prišel, je bil tako mlad, vse je bilo novo zanj. Bil je samozavesten, morda malo domišljav, vendar kot spužva,"je pristavil Cuban. "Iskal se je, obravnavali so ga kot novinca v ligi, vendar ena stvar, ki je izstopala, je bilo njegovo srce, njegova želja na igrišču, kako zelo se je trudil, kako zavzeto je treniral. Ampak samo dejstvo, da je želel spoznavati ljudi, da se je pogovarjal z vsemi in da je v zadnjem letu in pol to še nadgradil. Zaveda se, kakšen vpliv ima na ljudi. Ko je bil novinec, ljudje niso veliko vedeli o njem, poznali so njegove igralske kakovosti, vendar niso vedeli, kot tudi sam ni vedel, kje je njegovo mesto. Ampak sčasoma se je javnost začela zavedati, kako dober je na igrišču in zunaj igrišča, tako je Luka v zadnjem letu in pol spoznal, da ga imajo ljudje radi, on pa ima rad njih. Odrasel je, dozorel, še vedno se zabava, ima svoje trenutke, ko je norčav, kar je nekaj običajnega za 21-letnika, vendar je odrasel kot človek, kot moški, kot osebnost, ki razume, kako velik je naš svet, in da je zdaj zelo pomemben del tega sveta za toliko navijačev, to pa je velik korak zanj. Ni lahko, vendar je to sprejel in še naprej bo rasel kot osebnost. Je dober človek, ki bo zagotovo postal še boljši."