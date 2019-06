Pogovori Trumpa in Mayeve bodo potekali ob spremljavi protestov

Ameriški predsednik Donald Trump se bo drugi dan svojega obiska v Veliki Britaniji sestal z Mayevo, s katero bosta imela ob devetih po lokalnem času poslovni zajtrk. Na Downing Streetu se bosta potem sestala na bilateralnem srečanju, a to ne bo pogovor na štiri oči, saj bosta prisotni tudi delegaciji obeh držav z ministri in visokimi uradniki. Na britanski strani se naj bi pridružil britanski zunanji minister Jeremy Hunt in minister za finance Philip Hammond, Trumpu pa se bo pridružila hčerka Ivanka Trump.

Pogovori bodo potekali ob spremljavi velikih protestov v več britanskih mestih, eno izmed največjih zborovanj pa bo v Londonu na Trafalgarskem trgu. Protestnike bo nagovoril vodja laburistov Jeremy Corbyn.