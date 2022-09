Pogreb kraljice Elizabete II. najbolj gledan televizijski dogodek vseh časov

Ocenjuje se, da so si ponedeljkov pogreb kraljice Elizabete II. ogledale kar 4 milijarde ljudi, s čimer je to postal najbolj gledan televizijski prenos vseh časov. Gre za skupno dvakrat več ljudi, kot jih je bilo na svetu, ko se je kraljica rodila.

In takih, ki imajo tako veličastno zadnjo pot, ni veliko. Eden teh je Nelson Mandela, obraz boja proti apartheidu. Leta 2013 se je njegove slovesnosti udeležilo kar 52 predsednikov in 16 premierjev. Glede na število prisotnih politikov in državljanov za enega največjih pogrebov v zgodovini velja tudi Titov pogreb, saj se ga je udeležilo 209 delegacij iz 127 držav, štirje kralji, pet princev, 31 predsednikov držav, 22 predsednikov vlad in 47 zunanjih ministrov.