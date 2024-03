Pogreb Navalnega spremljali zamaskirani varnostniki, pridržali naj bi vsaj dva udeleženca

Ti se nisi bal in tudi mi se ne bojimo, so vzklikale množice ljudi na pogrebu ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, ki so preminulega ruskega oporečnika pospremile na poslednjo pot. Ta je bila strogo varovana, poleg številnih policistov so jo spremljali tudi zamaskirani varnostniki. Podporniki Navalnega so s svojim poklonom kljubovali grožnji aretacije, pridržali naj bi vsaj dva udeleženca. Po pogrebni slovesnosti v cerkvi na obrobju Moskve, kjer je več let z družino živel Navalni, so se žalujoči pomaknili proti pokopališču, na krsto pa vso pot metali rože. Od članov ožje družine sta se od Putinovega glasnega kritika poslovila zgolj njegova starša. Prišli pa so tudi številni veleposlaniki, med njimi slovenska predstavnica v Rusiji Darja Bavdaž Kuret.