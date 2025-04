Pogreb papeža Frančiška: kakšni so protokolarni običaji?

Slovo od papeža bo precejšen protokolarni zalogaj. Udeležbo na pogrebu so namreč potrdile delegacije najmanj 130 držav, deset monarhov ter okoli 50 voditeljev držav. Med njimi tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob. O tem, kakšni so protokolarni običaji ob tako velikih pogrebih, katera obleka je primerna za zadnje slovo ter kakšno vedenje ne sodi na pogreb?