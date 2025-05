Pogreb papeža Frančiška v soboto, verniki se poslavljajo

Kardinali v Vatikanu so sprejeli odločitev, da bo pogreb papeža Frančiška v soboto ob 10. uri. Njegovo krsto pa bodo v sredo prepeljali v baziliko svetega Petra, kjer se bodo lahko od njega poslavljali verniki. 88-letnik trenutno leži v odprti krsti v kapeli doma Svete Marte, kjer je živel in tudi umrl. Tam se mu poklanjajo kardinali in uslužbenci Vatikana. Papež je v svoji oporoki med drugim zapisal, kakšno naj bo njegovo zadnje počivališče. Kaj pa piše v njegovem mrliškem listu? So priprave za pogrebne slovesnosti že v polnem teku?