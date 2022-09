Pogrebna slovesnost se je zaključila v cerkvi, kjer je bila kraljica kronana

Od najdlje vladajoče monarhinje, ki je v 97. letu starosti preminila 8. septembra na Škotskem, se je več kot 2000 tujih voditeljev, kraljev in kraljic ter drugih dostojanstvenikov poslovilo v cerkvi, kjer se je kraljica poročila in bila kronana. V kapeli svetega Jurija na windsorskem gradu se je končalo zadnje bogoslužje, pri katerem je bilo navzočih okoli 800 članov širše kraljeve družine, prijateljev in osebja. Kraljičino krsto so spustili v družinsko grobnico, kjer bo ležala ob svojem lani preminulem soprogu princu Filipu. Tako se je tudi uradno končal slavnostni pogreb, ki med drugim velja za največjo varnostno operacijo v Združenem kraljestvu doslej.