Pogrešane svetovno znane alpiniste v kanadskih gorah našli mrtve

Tri izkušene alpiniste, dva Avstrijca in Američana, ki so izginili v kanadskih gorah, so po skoraj tednu dni iskanja našli mrtve. Davida Lamo, Jessa Roskellya in Hansjörg Auerja so po vsej verjetnosti pod seboj pokopali snežni plazovi. Vsi trije alpinisti so bili izkušeni plezalci, ki so v Skalnem gorovju skušali preplezati vzhodno steno gore Howse Peak v narodnem parku Banff.

Kot smo poročali, so v v kanadskih gorah minuli torek izginili trije svetovno znani alpinisti, dva Avstrijca in Američana. Kot poroča BBC, so vse tri alpiniste zdaj žal našli mrtve. David Lama,Jess Roskelleyin Hansjörg Auerso bili izkušeni plezalci, ki so v Skalnem gorovju skušali preplezati vzhodno steno gore Howse Peak v narodnem parku Banff. Trije moški so bili profesionalni alpinisti in zelo izkušeni, vendar je vzhodna stena Howse Peake izjemno zahtevna. Izkušene alpiniste so žal našli mrtve. FOTO: Twitter Kanadske oblasti so sporočile, da so reševalci na mestu, kjer so jih našli, opazili ostanke večih plazov, s čimer so potrdili ugibanja, da je plezalce verjetno odnesel plaz. Reševanje oteževale vremenske razmere Reševalne ekipe so v torek kljub neugodnim vremenskim razmeram sprožile iskalno akcijo takoj po obvestilu, da so alpinisti pogrešani, je dejal specialist za varnost obiskovalcev pri Parks Canada Stephen Holeczi.