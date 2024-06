Pogrešani 58-letnik iz Kranja umorjen, storilcema grozi najmanj 15 let zapora

Kranjčane pretresa vest, da je bil 58-letnik iz Stražišča pri Kranju, ki je bil 7. junija prijavljen kot pogrešan, v resnici umorjen. S topim predmetom sta mu sodila znanca, stara 26 in 33 let, s katerima so se poznali že nekaj časa, potem pa truplo v prtljažniku odpeljala na območje Jelovice. Njun motiv je bil koristoljubje. Sojenje bosta oba počakala v priporu, grozi jima najmanj 15 let zapora.