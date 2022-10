Zadnje dni so družbena omrežja preplavile fotografije tri leta starega bull terierja, po imenu Diego. Izginil je v ponedeljek zjutraj, iskali so ga domači, pa sosedje in popolni neznanci, v torek so se vključili tudi psi K9, ki pomagajo iskati pogrešane. Naši novinarki je lastnik psa v četrtek v solzah razlagal, kaj se je zgodilo in kako močno si želi, da psa, živega in zdravega, vrnejo domov. Domači so namreč predvidevali, da je bil Diego ukraden.