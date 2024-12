Ukradeni otroci: 'Vse bi naredila, da najdem svojega brata'

Bil je 24. oktober 1995, ko se je v novomeški porodnišnici rodil mlajši brat Natalije Franko , za katerim se je izgubila vsaka sled. 29 let kasneje še vedno boli, razlaga z solzami v očeh: "Moji mami so ga med samim porodom vzeli. Niso ji ga dali v naročje. Iz porodne sobe ga je brez razlage odnesla neka gospa. Potem so ji sporočili, da je bil premeščen v Ljubljano, da slabo diha."

Očetu so medtem povedali drugačno zgodbo. "Zjutraj ob šestih so mu po telefonu sporočili, da se je fant napil plodovne vode in da je umrl pri porodu. Potem so isti dan mami dali številko, klicala je v Ljubljano. Domnevno v Ljubljano. Sporočili so ji, da je s fantom slabo, da so ga priklopili na aparat za dihanje, da so mu počila pljuča in da umira."

Iz porodnišnice sta odšla brez dokumentov, češ da jih bodo poslali po pošti, vendar jih niso nikoli. "Starša sta dvakrat do sedaj poskušala poiskati vsaj rojstni list. Prvič so ju odslovili s pretvezo, da bosta rojstni list dobila po pošti, pa ga nista. Potem sta šla še enkrat poskusiti, pa so jima rekli, da bi morala vso dokumentacijo, ki naj bi jima pripadala, imeti doma. Če je pač nimata, se jih ne tiče."

To je le eden od primerov, ki ga obravnava tudi preiskovalna komisija o primerih domnevno ukradenih otrok. "Veliko je bilo čudnih stvari in mislim, da je prav, da smo se tega lotili kljub temu da so nekatera kazniva dejanja že zastarala. Ampak še vedno je nekaj teh ljudi tudi živih, predvsem pa so vse te mame, ki bi rade jasen odgovor, ali je njihov otrok dejansko umrl ali je še kje živ," pravi predsednica preiskovalne komisije DZ o primerih domnevno ukradenih otrok Alenka Jeraj.

"Te stvari puščajo zelo velik pečat na družini. Pri nas se je takrat zgodil zlom družine. Oče in mama nikoli nista prebolela in zelo težko še danes brodita skozi to," zaključi Natalija.

Pričevanju mater bo pred preiskovalno komisijo sledilo še zaslišanje vpletenih zdravnikov, babic in socialnih delavcev, zbrane ugotovitve pa naj bi v vmesnem poročilu predstavili do poletja.