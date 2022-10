Po najdenem truplu moškega na območju Karteljevega v Novem mestu, ki so ga v torek našli le nekaj metrov od glavne ceste, je policija razkrila, kaj naj bi se zgodilo. 49-letnika so sicer iskali vse od minulega vikenda, ko so svojci podali prijavo o pogrešanem. Na policijski postaji v Novem mestu so potrdili, da je šlo za kaznivo dejanje, saj je prišlo do prometne nesreče, ki jo je povzročil mlad motorist ter nato pobegnil s kraja nesreče.