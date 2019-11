Pojasnilo ne razkriva dovolj podatkov o okoliščinah predčasnega prenehanja mandatov

V ponedeljek je potekel rok, do katerega je moral Slovenski državni holding na zahtevo vlade kot skupščine SDH pojasniti, zakaj je prva nadzornica Petrola, Nada Drobne Popovič kot predstavnica države v Petrolu, zahtevala menjavo uprave Petrola. In to kar čez noč. SDH ob tem ugotavlja, da je razlog za predčasno prenehanje mandatov v razhajanju glede izvajanja veljavne strategije družbe.