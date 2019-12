Manj kršitev povezanih s pirotehniko?

Tradicionalno bodo prestolnice in večja mesta v novo leto vstopile z bučnimi in spektakularnimi ognjemeti. A zdi se, da se bo to v prihodnosti spremenilo. Vedno več mest spodbuja svetlobne predstave brez pirotehnike. V Sloveniji še nismo tako daleč, imamo pa že več let prepovedane petarde. In prav zaradi hudih nesreč s pirotehnikov se zdi, da je uporaba pirotehničnih sredstev med mladimi upadla.