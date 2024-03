'Pokazal je, da lahko tudi z eno roko dosežeš vesolje'

Darko Đurić pravi, da se je v svetu, ki meri, koliko si vreden na podlagi telesnih zmogljivostih, pogosto počutil kot vesoljec. Govorili so mu, da ne bo nikoli samostojno hodil. Vozil avto? Nemogoče. Plaval? To je preprosto neizvedljivo. A vsak nikoli, ki so mu ga vrgli v obraz, je zanj postal izziv, ki ga je bil odločen premagati. "Iz točke, ko sem bil nebogljen otrok, ki je potreboval novo družino, sem prišel do tega, da predavam menedžerjem, " še sam težko verjame danes 34-letni Đurić.

V rubriki Vaš svet v oddaji Svet na Kanalu A vam bomo danes pokazali, zakaj je končal tekmovalno kariero, še preden bi si okrog vratu nadel edino neosvojeno lovoriko, paraolimpijsko kolajno, in ali svojo odločitev obžaluje. Po koncu profesionalnega plavanja je nekaj časa sodeloval pri zagonskem podjetju, ki razvija rešitve za hitrejšo rehabilitacijo, a čutil, da želi v življenju početi še kaj drugega. Spomnil se je, kako mu je trener Boro Štrumbelj, ko je še treniral plavanje, uredil prvi motivacijski nastop. O svojem življenju in dosežkih je spregovoril pred učenci z Osnovne šole Prebold. "Učiteljica me je po tem predavanju poklicala in mi rekla, da ni še nikoli v dvajsetih letih doživela, da bi cela šola tako zbrano toliko časa poslušala eno osebo. Ves čas so bili tiho, kot bi jih začaral," pravi Štrumbelj, ki razlog za Đurićev uspeh pripisuje njegovi neverjetni volji in osredotočenosti. "Vedel je, kaj hoče, in če mu to ni uspelo doseči, je postal neprijeten. Bil je jezen nase in na vse okoli njega. Takrat so po znaku leteli tudi rekviziti, znal je tudi kakšno krepko reči," se spominja Đurićev dolgoletni trener. Plavalec se strinja: "Če vidim, da nimam prav, se prilagodim, ampak če pa čutim, da imam prav, pač ne morem mimo tega. In tako je v začetku letošnjega leta začutil, da bo s svojo neverjetno športno zgodbo navdihoval poslušalce na svojih predavanjih. Štrumbelj se ambicioznemu poslovnemu načrtu svojega nekdanjega varovanca ne čudi: Darko je vsem nam že večkrat doslej pokazal, da tudi z eno roko lahko dosežeš vesolje."