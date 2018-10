'Poklicali smo migrante iz Bihaća, da pritisnemo na policijo'

Migranti, ki so neuspešno poskušali prestopiti mejo med BiH in Hrvaško, pravijo, da bodo vztrajali, piše 24sata.hr. "Ostali bomo na meji in taborili, dokler nam hrvaška policija ne dovoli prehoda meje. Želimo v Evropsko unijo, ne želimo ne na Hrvaško ne v Italijo, kjer nas pretepajo in vračajo. Mesece se vrtimo v krogu po BiH. Nekaterim uspe priti na Hrvaško, a jih vračajo. Ampak ne bomo odnehali. Pravico imamo, da gremo na boljše, v Evropo. To pa nam lahko uspe samo s pomočjo humanitarnih organizacij in medijev," je za Večernji List neimenovani migrant iz Irana, ki pravi, da je tam zapustil veliko posestvo, tri posle in vozila.

Lokalni mediji v BiH medtem trdijo, da migranti ponavljajo zgodbo o nasilni hrvaški policiji, ki zveni naučeno. Pravijo, da so policisti z njimi grobi, da jih pretepajo, okrivili so jih tudi za poškodbe treh migrantov, ki so na vsak način želeli prestopiti mejo.

Hrvaška policija je sicer včeraj prišla v stik le z delom migrantov, ostale je ustavila policija BiH. Ko so se približali hrvaški policiji, so po navedbah prič migranti v policiste metali kamne in steklenice, pri čemer so bili poškodovani trije hrvaški policisti.

Hrvaška policija je na meji postavila železno ograjo, vpoklicali so specialno enoto, Dnevni Avaz je sinoči poročal, da so pripeljali tudi vodne topove.

Mejni prehod želijo prečkati mladi, večinoma moški, stari od 20 do 30 let, nekaj je tudi družin z malimi otroki. Gre za migrante, ki sicer bivajo v Veliki Kladuši, kjer jih je med 400 in 500. Okoli 50 jih je že v torek odšlo na mejo in tam postavilo šotore. Skupina pravi, da bo odšla le, ko bodo lahko nadaljevali pot.

Na vprašanje, ali vedo, da meje ne smejo prečkati, so dejali le, da "imajo do tega pravico".

Meščani Velike Kladuše so medtem prepričani, da njihov kraj ni postal vroča točka za migrante po naključju: "Nekdo z njimi manipulira. Poglejte situacijo. Očitno imajo nekoga, ki je vodja in jih je odpeljal na mejo. Pred dnevi smo v mestu opazili ljudi, ki so jim začeli govoriti, da lahko prečkajo mejo. In očitno so verjeli, čeprav ima večina pametne telefone in je pobrskala po spletu in so videli, da meje na takšen način ne morejo prečkati. Tukaj v Veliki Kladuši jih je okoli 250, a to ni nič v primerjavi s situacijo v Bihaću. Tam je katastrofa. Na tisoče jih je. Napadajo meščane, spopadajo se med seboj, vdirajo v hiše. Nekdo mora to rešiti," so za Večernji list povedali meščani.

Migranti pa: "Ne gremo. Poklicali smo migrante iz Bihaća, da pridejo v Veliko Kladušo in pritisnemo na hrvaško policijo."