Se še spomnite tistih dni, ko ste kot brezskrben osnovnošolec razmišljali, kaj boste postali ko boste odrasli in kaj boste po poklicu? To v času informativnih dni, ko se bliža čas odločitev, po mislih roji tudi učencem zaključnih razredov osnovnih šol. Kar 400 se jih je zbralo na poklicnem dnevu v Novi Gorici, največ zanimanja pa je, kot že nekaj let, za računalniške poklice.