Poklicni gasilci napovedujejo stavko

Kako daleč bodo šli v zaostrovanju, saj se že tretje leto ne uresničujejo zaveze iz stavkovnega sporazuma. Sporazum določa sklenitve normativnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva in uveljavitev pravice do položajnega dodatka, ki so bile dogovorjene v času vlade Mira Cerarja. Priča smo bili tudi pisnemu spopadu obrambnega ministra Mateja Tonina in sekretarja Sindikata poklicnih gasilcev Davida Švarca, ko je Tonin dejal, da se želijo pogajati zgolj z njim, sindikat pa mu je odgovarjal, da je to zavajanje. Kakšne so zahteve, sta v studiu povedala David Švarc, sekretar Sindikata poklicnega gasilstva in Janez Žakelj, državni sekretar na ministrstvu za obrambo in vodja pogajalske skupine.

