Poklukar napovedal več cepljenja brez predhodnega naročanja

"Cepiva je dovolj, zato prehajamo na Slovencem bolj domač način cepljenja." S temi besedami je zdravstveni minister Janez Poklukar napovedal cepljenje nenaročenih, ki se je doslej izkazalo kot zelo uspešno v Celju, Krškem, Ajdovščini in na Bledu. Samozadostna precepljenost nas namreč vodi iz epidemije, je jasen minister. V petek popoldne so tako že cepili nenaročene v Trbovljah, Luciji, Sežani in v Pivki, kjer pa so v prvi uri cepili le nekaj več kot 30 oseb. Manjši odziv pripisujejo tudi temu, da cepijo izključno z AstraZeneco.

