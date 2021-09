Poklukar ne izključuje možnosti ponovne razglasitve epidemije

Predsednik Borut Pahor se je, preden bo vlada dokončno sprejela, s kakšnimi ukrepi bomo živeli v prihodnje, dopoldne sestal z zdravstvenim ministrom Janezom Poklukarjem in vodjo vladne svetovalne skupine Matejo Logar. Ob vse slabših številkah so še enkrat več poudarili, da nam zgolj cepljenje lahko pomaga preživeti zimo s čim manj izgubami zaradi covida. Zahvalili so se vsem, ki so se cepili, in znova pozvali tiste, ki se niso, naj to storijo.