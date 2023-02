Prednostni nalogi Poklukarja sta odprava korupcije in depolitizacija Policije

Tri mesece po tem, ko je s funkcije odstopila nekdanja ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar, je pred poslance državnega zbora stopil Boštjan Poklukar. Ta je v preteklosti že bil minister za notranje zadeve in sam pravi, da je ustrezen kandidat, saj mu je ministrstvo zaradi izkušenj že dobro znano. V primeru, da bo izvoljen, želi odpraviti korupcijo, depolitizirati, modernizirati in profesionalizirati Policijo in upravljati z migracijami. Slednje od njega pričakujejo tudi poslanci Gibanja Svoboda.