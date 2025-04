Pokojninska novela: Zapletlo se je pri višini prispevka za dolgotrajno oskrbo

Skoraj smo že usklajeni, so rekli, že napovedali podpis dogovora, a očitno še niso zares usklajeni. Kljub drugačnim napovedim so se namreč socialni partnerji odločili, da ne podpišejo dogovora o predlagani pokojninski noveli, ki jo je pripravila pogajalska skupina Ekonomsko-socialnega sveta. Po neuradnih informacijah naj bi novost postopno zvišala upokojitveno starost in med drugim spremenila pogoje za izračun pokojninskih osnov. Kje se je zataknilo, da do podpisa ni prišlo?