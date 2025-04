Pokojninska reforma še uradno: Delali bomo dlje

"Trije cilji so bili tisti, ki so nas vodili. Poskrbeti za ustrezne pokojnine sedanjih upokojencev, poskrbeti, da bo pokojninski sistem vzdržal še dolga leta in da bo javna blagajna lahko izplačevala ustrezne pokojnine tudi v prihodnosti, in poskrbeti za zaupanje mlajših generacij v to, da bodo pokojnine, ko bo prišel njihov čas za upokojitev, še naprej ustrezno visoke oziroma dostojne," je reformo komentiral premier Robert Golob .

Sindikalna stran je ob podpisu dogovora o pokojninski reformi priznala, da gre za kompromis, kjer rešitve niso idealne, so pa boljše od prvotnih vladnih izhodišč. Upokojitvena starost se bo postopno podaljševala; od leta 2035 bo za dve leti daljša kot zdaj. Za 40 let pokojninske dobe brez dokupa bo znašala 62 let, za tiste z najmanj 15 leti zavarovalne dobe pa 67 let.

Obdobje za izračun pokojnine bo vključevalo 40 najugodnejših let zavarovanja. Odmerni odstotek za 40 let pokojninske dobe se bo povečal na 70 odstotkov do leta 2035. Pri usklajevanju pokojnin bo bolj upoštevan dvig življenjskih potrebščin, manj pa rast plač. Predvidena je tudi božičnica, ki bo letos znašala 150 evrov in se bo do leta 2030 povečala za 20 evrov letno.