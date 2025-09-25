Svet
Pokojninska reforma: zbranih 10.000 podpisov za referendum
Vprašanje pokojninske reforme ni le računica prihodkov in odhodkov, ampak tudi ogledalo družbe. Koliko smo pripravljeni poskrbeti drug za drugega med generacijami? Delavska koalicija je v državni zbor vložila skoraj 10.000 podpisov za začetek postopka za razpis zakonodajnega referenduma o pokojninski reformi, ki so jo poslanci potrdili prejšnji teden. Reforma namreč po njihovem mnenju delavca spravlja v slabšo pozicijo.
