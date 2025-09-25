Svetli način
Pokojninska reforma: zbranih 10.000 podpisov za referendum

Ljubljana, 25. 09. 2025 19.03 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Nuša Dekleva
Vprašanje pokojninske reforme ni le računica prihodkov in odhodkov, ampak tudi ogledalo družbe. Koliko smo pripravljeni poskrbeti drug za drugega med generacijami? Delavska koalicija je v državni zbor vložila skoraj 10.000 podpisov za začetek postopka za razpis zakonodajnega referenduma o pokojninski reformi, ki so jo poslanci potrdili prejšnji teden. Reforma namreč po njihovem mnenju delavca spravlja v slabšo pozicijo.

  • Iz SVETA: Igor Feketija o pokojninski reformi
    02:59
    Iz SVETA: Igor Feketija o pokojninski reformi
  • Iz SVETA: Referendum o pokojninski reformi?
    02:23
    Iz SVETA: Referendum o pokojninski reformi?
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

cool1
29. 09. 2025 11.02
Desnica ne bi hotela delati pokojninske reforme, nasploh nobene, če pa hoče reformo narediti kdo drug, potem so seveda odločno proti.... in takoj pričnejo metati polena pod noge....lp.
zgodovinarpop
28. 09. 2025 18.01
+1
Kako pa je z 6% ukradene penzije 70.000 moskim!!
