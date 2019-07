Pokojninski zavod izplačal več kot 136 milijonov evrov pokojnin

Upokojenci so poleg junijske pokojnine prejeli še letni dodatek v petih različnih višinah. Najvišji dodatek, 437 evrov, so prejeli upokojenci s pokojnino do 470 evrov, najnižjega, 127 evrov, pa upokojenci, ki imajo pokojnino višjo od 810 evrov. Prejemniki invalidskih nadomestil so prejeli od 127 do 237 evrov. Pokojninski zavod je tako skupno izplačal več kot 136 milijonov evrov.