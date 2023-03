Pokojninsko reformo moramo pripraviti do konca prihodnjega leta

Po premierjevih besedah se odvija leto reform. O zdravstveni, plačni, stanovanjski, davčni in šolski je koalicija že debatirala več ur na koalicijskih vrhih, o pokojninski za zdaj še ne. A bo zagotovo tudi ta eden najtrših orehov, o vsebini pa za zdaj ni veliko znanega. Po priporočilih Evropske komisije jo moramo pripraviti do konca prihodnjega leta. Do takrat bo, kot je dejal minister za delo Luka Mesec, potekala široka javna razprava. Ker se življenjska doba daljša, prispevki pa se ne povečujejo, tak sistem ne bo več dolgo vzdržen, je bilo slišati danes na posvetu o pokojninskem sistemu. Bomo torej delali dlje, bo prostovoljno pokojninsko varčevanje postalo obvezno in kakšne pokojnine si lahko obetamo?

