Zaprte bencinske črpalke, grožnje z milijonskimi tožbami, skrb, da goriva sploh ne bo in veliko nihanje cen. Vse to je zaznamovalo polletno obdobje od regulacije cen trgovskih marž na naftne derivate. In kje smo danes? Cene so danes izven avtocest in hitrih cest za skoraj 50 centov nižje, kot so bile na primer v začetku julija, ko je bilo treba za liter dizelskega goriva odšteti 1,8 evra. Kaj pa bi bilo, če državne regulacije ne bi bilo?