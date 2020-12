Poleg zasneženih in spolzkih cest številnim težave povzročal tudi žled

V naselju Podgorje je kombincija temperatur pod ničlo, ledenega dežja in vetra čez noč ustvarila ledena okovja. Ledene ograje, ledene sveče na robu streh, zledenele smreke in v led oviti avtomobili. Domačini pravijo, da jim je zima zadnja leta zelo prizanašala, tako da so se kar malo razvadili in pozabili, kako je, ko zunaj praktično ni stvari, ki ne bi bila odeta v led.