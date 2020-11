Poleg dolgotrajnega preštevanja glasovnic volitve V ZDA zaznamujejo tudi številni protesti

Svet še vedno čaka na odločitev, kdo bo naslednja štiri leta ameriški predsednik. Izidi enih najbolj kaotičnih ameriških volitev bodo zelo tesni. Trumpova prednost pred Bidnom v Nevadi, Georgi in Pensilvaniji, kjer preštevajo glasovnice oddane po pošti, je namreč hitro skopnela. Trump je v drugem javnem nastopu po volitvah demokrate spet obtožil, da mu bodo ukradli volitve. Napovedal je tudi nove tožbe in pritožbe. Dolgotrajno štetje glasov je napetost v že tako globoko razdeljeni državi še povečalo. Vsaka zvezna državah ima svoje zakone glede veljavnosti glasovnic in načina preštevanja. Vse pa še zapletajo bizarne nerodnosti, ki se pojavljajo med preštevanjem glasovnic.