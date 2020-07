V mehurčku v Orlandu tudi slovenski nogometaši: 'Hrane si ne smemo sami vzeti'

"Že pred prihodom v Orlando na je liga MLS poslala nekakšen kodeks o obnašanju v Orlandu, tako da smo bili predhodno seznanjeni, kaj nas tukaj čaka, seveda od vseh zdravstvenih stvari, pa do tega, kako bo potekalo druženje z ostalimi ekipami," nam je iz Orlanda sporočil Antonio Delamea Mlinar , nekdanji branilec ljubljanske Olimpije. "Ko smo prišli v Orlando, smo imeli na začetku takoj testiranje, potem smo se odpravili vsak v svojo sobo, kjer smo morali počakati do naslednjega dneva, da smo dobili rezultate," pa je prihod v mehurček opisal vratar ekipe Portland Timbers Aljaž Ivačič .

"Pravila so dokaj enostavna, kamor koli se odpravimo moramo nosit masko," je še pojasnil nekdanji vratar Olimpije. "Nošenje mask je obvezno, nihče ne sme priti v tvojo sobo, druženje v sobah je prepovedano," pa je razložilRobert Berić, ki se je januarja letos iz Saint Etienna preselil v MLS k zasedbi Chicago Fire. "Še posebej strogo in bizarno je zame to, da ne smemo vzeti hrane sami, ampak gremo na večerjo, kosilo ali zajtrk, kjer stojijo ljudje, ki ti dajejo hrano. Ni krožnikov, so plastične vilice, plastični noži, plastični kartoni, s katerih jemo, to je zame najbolj bizarno pravilo. Ko poješ, vržeš vse skupaj v smeti in razkužiš roke," je dodal 29-letni Berić, nekdanji napadalec Maribora.

Nogometašem pa Disney World ponuja veliko aktivnosti, ko ni treningov in tekem, poskrbljeno je, da prosti čas vsi igralci dobro izkoristijo. "Veliko stvari je, ki jih lahko počneš, od bazena, do golfa, odbojke, ni da ni, res je dobro poskrbljeno," je razložil Delamea Mlinar.

Tekme so odigrali že klubi vseh štirih Slovencev, noben od njih ni ostal poražen, Delamea Mlinar je odigral celo tekmo in slavil, Ivačič je ob zmagi Portlanda sedel na klopi, Struna pa ob remiju z Los Angelesom igral vseh 90 minut, s prekrasnim zadetkom proti prvakom lige MLS pa je Berić pomagal do zmage Chicagu.