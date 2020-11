Poleg pomanjkanja kadra tudi številne okužbe zdravstvenih delavcev

Po mirnem vikendu, ko so v bolnišnicah sprejeli manj novih bolnikov, se je že dan kasneje to spremenilo. Imeli so namreč več kot 150 novih sprejemov. Vendar pa je bilo tudi več kot sto bolnikov odpuščenih iz bolnišnic. To so sicer spodbudni podatki, a kadrovska stiska in pritisk na bolnišnice ne pojenjata. Zdravstveni sistem je na robu zmogljivosti. Bolnišnice se namreč poleg kadrovske stiske in manjka postelj soočajo tudi s problemom okužb zdravstvenih delavcev.