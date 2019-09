Poleg podpore Krisu tudi kritike zdravstvenega sistema

Polfinalna tekma naših odbojkarjev je bila tudi v znamenju malega borca Krisa. Pred Stožicami je stala stojnica, kjer so zbirali donacije in prostovoljne prispevke, da bo 19-mesečni Kris v ZDA lahko dobil več kot dva milijona evrov drago zdravilo. Poleg izjemne podpore pa so se pojavile tudi kritike slovenskega zdravstvenega sistema, zakaj zdravila zanj ne plača zavarovalnica.