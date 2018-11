Polemike zaradi shoda v Trstu

Polemike zaradi shoda ob 100-letnici italijanske zmage v prvi svetovni vojni, ki ga je v soboto organiziralo skrajno desno oziroma samooklicano fašistično gibanje, po Trstu še vedno odmevajo. Skrajno neodgovorno je, da pristojni niso tega shoda prepovedali, sploh zato, ker so časi fašizma še kako živi - pravijo mnogi. A po drugi strani je bil to povod, da so se zbudile in dvignile demokratične sile in zmagale, dodajajo.