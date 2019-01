Načrtovali teroristični napad na muslimansko skupnost

"Če bi svoje načrte uresničili, in vse kaže, da so jih nameravali, bi ljudje umrli," je povedal šef policije Patrick Phelan . Preiskovalci so povedali, da je bila tarča osumljencev, ki so se spoznali pri tabornikih, Islamberg, ruralna skupnost, v kateri živi več sto muslimanov in kjer je tudi sedež organizacije ’Muslimani Amerike’.

Osumljence, 20-letnega Briana Colanerija , 19-letnega Vincenta Vetromileja , 18-letnega Andrewa Crysela in 16-letnika, čigar identitete niso razkrili, so aretirali v petek v mestu Greece.

Newyorška policija je sporočila, da so aretirali štiri osumljence, ki so načrtovali teroristični napad na skupino muslimanov v državi New York, poroča CBS.

Glede na sodniške spise so osumljenci sestavili tri improvizorična eksplozivna telesa "v obliki kozarca, ovitega v lepilni trak". Preiskovalci so še povedali, da so imeli osumljenci dostop do 23 kosov strelnega orožja. "Povsod, kjer smo iskali, smo našli strelno orožje, bombe pa smo našli na enem mestu. To je bil dom 16-letnika," je povedal Phelan. Bombe so poslali v laboratorij FBI v Quantico na analizo.

Informacije, ki so pripeljale do aretacij, so policisti dobili iz lokalne šole. 16-letnik naj bi razkazoval sumljive fotografije na svojem telefonu in neki sošolec je to povedal naprej. Policija je nato začela preiskavo, ki je kmalu pripeljala do aretacij. Preiskovalci sicer še niso izključili možnosti še več aretacij, prav tako bi se osumljenci lahko soočili z zveznimi obtožbami.

Islamberg je bil že leta 2015 tarča načrtovanega napada, ko so aretirali nekdanjega kandidata za kongres iz Tennesseeja, Roberta Doggarta. Pozneje so ga, zaradi načrtovanja požiga mošeje, šole in kavarne v skupnosti, obsodili na 20 let zapora.