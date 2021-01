Inšpektorji so v zadnjem tednu opravili 4176 nadzorov, izrekli 19 sankcij in 452 opozoril ter sprožili 104 upravne ukrepe. Policisti pa so v zadnjih treh tednih opravili več kot 45.000 nadzorov in izrekli 1200 glob, večinoma zaradi neuporabe maske in nedovoljenega prehajanja občin.