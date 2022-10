Napad na Niko Kovač: policija dokaze o storilcu napada še zbira

V Sloveniji se več ne počutim varno, je povedala direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač, ki je bila že drugič v zadnjih desetih dneh žrtev fizičnega nasilja. Torkov napad nanjo se je zgodil na Bavarskem dvoru, ko se je neznanec z vso silo zaletel vanjo, jo odrinil in vpil, da bo ubil njenega psa. Ob njej je bila tudi prijateljica, s katero sta se odpravili na policijo in napad prijavili. Da policija napada sprva sploh ni nameravala obravnavati kot kaznivo dejanje, pač pa le kot prekršek kaljenja javnega reda in miru, je nekoliko ogorčena dodala Nika Kovač. Incident so prekvalificirali šele po vztrajanju odvetnika.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 03:30 audio-control-play-line Iz SVETA: Fizični napad na Niko Kovač 02:00 audio-control-play-line Iz SVETA: Odzivi na napad Nike Kovač icon-chevron-left icon-chevron-right