Policija glede afere Fotopub: 'Prijava z imenom in priimkom je ključnega pomena'

Čeprav policija intenzivno preiskuje primer afere Fotopub, kjer naj bi bilo omamljenih in kasneje spolno zlorabljenih več deset deklet, še vedno ni prejela niti ene same prijave, ki ne bi bila anonimna. A zakaj policija ne more izvesti ukrepov, kot so na primer hišne preiskave, zoper domnevnih storilcev, ki naj bi zlorabljali dekleta? Na policiji pravijo, da je v primeru spolnih deliktov prijava z imenom in priimkom ključnega pomena.

