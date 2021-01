Policija identificirala osem Slovencev, ki so razpečevali posnetke spolno zlorabljenih otrok

Osem moških z območja Ljubljane, Kopra, Kranja in Maribora je zbiralo in prepošiljalo posnetke spolnih zlorab otrok, starih nekaj mesecev pa do največ dve leti. To so počeli vsaj štiri leta. Zdaj so jih ujeli slovenski policisti v sodelovanju z Interpolom in Europolom. Posnetkov niso prepošiljali zaradi denarja, ampak so si tako zagotovili, da so tudi sami dobili še več posnetkov otroške pornografije. Za to izprijenost jim grozi od šest do osem let zapora.